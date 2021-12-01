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Путин и Эрдоган могут обсудить его посредничество по Донбассу, - МИД России

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Москва, Среда 01 декабря 2021 12:08
Путин и Эрдоган могут обсудить его посредничество по Донбассу, - МИД России Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить его предложение стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании конфликта на Донбассе. Телефонный разговор лидеров обеих стран уже запланирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в рамках этого разговора будет обсуждаться ситуация в Украине.

"Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта...Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, Турция "имеет особую позицию" по ситуации в Украине и постоянно на официальном уровне заявляет о недопустимости оккупации Крыма. А в вопросе Донбасса турецкая сторона заявляет о необходимости полностью выполнять минские договоренности, но "вкладывает в этот призыв очень специфический смысл, предлагая, чтобы Россия активнее выполняла свои обязательства".

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией, поскольку заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о посредничестве Турции по Донбассу не может идти речи.

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