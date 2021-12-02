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Связана с НАТО: в России напомнили про еще одну "красную линию" для Украины

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Москва, Четверг 02 декабря 2021 15:30
Связана с НАТО: в России напомнили про еще одну "красную линию" для Украины Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В МИД России напомнили про еще одну "красную линию" для Украины - вступление в НАТО. В российском министерстве подчеркнули, что этот шаг будет иметь серьезные негативные последствия для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

"Вступление Украины в НАТО для нас (России - ред.), и мы об этом говорим давно, - "красная линия", - напомнила Захарова.

По ее словам, втягивание Украины в НАТО и начавшееся размещение военной инфраструктуры на территории страны якобы является стремлением Альянса превратить ее в плацдарм противостояния с Россией.

Захарова заявила, что такие действия НАТО чреваты серьезными негативными последствиями и дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

Представитель МИД России призвала Альянс к разработке долгосрочных договоренностей, которые должны исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Напомним, ранее против продвижения НАТО на восток выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил начать предметные переговоры о достижении гарантий о не расширении Альянса.

Отметим, в конце ноября Путин назвал "красные линии" по Украине, они связаны с ударными комплексами.

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