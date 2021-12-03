ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна може бути поразкою для усіх. Туреччина бажає бути посередником між Росією та Україною

Новость на русском →
П'ятниця 03 грудня 2021 17:05
Війна може бути поразкою для усіх. Туреччина бажає бути посередником між Росією та Україною Фото: спікер Великих національних зборів Туреччини Мустафа Шентоп (commons.wikimedia.org/User.Ahmettemur)
Автор: Сергій Пишкін

Від можливого вторгнення Російської Федерації в Україну - програють усі країни регіону. Туреччина бажає бути посередником у вирішенні конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Великих національних зборів Туреччини Мустафи Шентопа під час візиту до Польщі.

"На нашу думку, це було б поразкою для кожної країни, на яку впливатиме такого роду інтервенція. Україна не є членом НАТО, але вона на кордоні Альянсу. З погляду перспективи, є ризик, що таке втручання, конфлікт не зупиниться на цьому кордоні, а пошириться далі. Тоді це зашкодить кожному", - заявив Шентоп.

Спікер зауважив, що загострення відносин між Україною та Росією спровокує чергову кризу в регіоні. Водночас вирішити конфлікт можна завдяки розмовам, порозумінню й переговорам.

"Тому ми повинні не за допомогою зброї та військових операцій, а завдяки розмовам, порозумінню і переговорам сідати і вирішувати такі потенційні кризи", - відзначив Шентоп.

Шентоп додав, що можливим вторгненням Росії до України повинні бути занепокоєні усі країни, оскільки "тиша тут не допоможе". Туреччина, зі свого боку, бажала б стати посередником у розв'язанні питання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив бажання стати посередником між РФ і Україною у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Міністр МЗС Дмитро Кулеба, зі свого боку, привітав ініціативу лідера.

Тим часом Російська Федерація нагадала, що для неї вступ України до НАТО, нібито, є "червоною лінією".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Турция
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього