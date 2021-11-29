МИД о предложении Эрдогана: приветствуем любые усилия, которые могут помочь закончить войну
Украина приветствует любые усилия партнеров, которые могут помочь в завершении военного конфликта на Донбассе и возвращении временно неподконтрольных правительству территорий. При этом Украина остается преданной нормандскому формату.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Украина остается преданной работе в нормандском формате, однако мы никогда не отказываемся от каких-либо предложений или инициатив, предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам в окончании этой войны, возвращении территорий Украине, которые сейчас оказались под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - заявил он.
Кулеба подчеркнул, что у Украины и Турции хорошие отношения и высокий уровень доверия между президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он также добавил, что Украина настаивает на едином условии, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без Украины.
Напомним, сегодня Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией.