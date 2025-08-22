Спека повернеться? Які погодні "сюрпризи" принесе українцям кінець літа
Найближчим часом погоду в більшості областей України зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Якою буде погода на вихідних і на початку тижня
"Впродовж найближчих трьох діб погоду в більшості областей України зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу", - розповів експерт.
Він нагадав, що на завтра (23 серпня) синоптики опублікували попередження щодо значних дощів у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській і Сумській областях (вночі - також на Одещині, а у денні години - на Харківщині).
"Також в Україні (крім західних і більшості північних областей) очікуємо грози", - додав Семиліт.
Крім того, у денні години на сході та південному сході країни місцями можуть бути град і шквалисте посилення вітру.
"До 15-20 м/с, що є першим рівнем небезпечності - жовтим", - уточнив синоптик.
Температура повітря цієї ночі буде в межах 9-14°C. У денні години - 17-22°C.
Найтепліше в Україні буде при цьому у південно-східній частині:
- в нічні години - 15-20°C;
- в денні години - 26-34°C.
"Тобто в нас такі великі контрасти будуть температури", - зауважив представник УкрГМЦ.
У неділю (24 серпня) та у понеділок (25 серпня) у більшості областей пройдуть короткочасні дощі.
"Це будуть зумовлювати атмосферні фронти, які будуть просуватись територією України", - повідомив Семиліт.
Температура повітря буде при цьому:
- вночі - в межах 7-12°C;
- в денні години - 15-22°C.
"Доволі такі свіжі значення температури", - визнав спеціаліст.
Водночас на півдні та південному сході країни:
- в нічні години очікується - 12-17°C;
- вдень прогнозують - 22-27°C.
Що принесе українцям погода в середині тижня
За словами Семиліта, пізніше - у вівторок (26 серпня) і в середу (27 серпня) - погода в Україні буде переважно без опадів.
"Лише вдень 26 серпня у північній частині місцями може бути невеликий, нетривалий дощ", - зауважив він.
Температура в нічні години залишатиметься в межах 7-13°C (у південній частині - до 17°C).
В денні години:
- 26 серпня - 17-23°C (на півдні - до 27°C);
- 27 серпня - трішки тепліше - 20-26°C (на Закарпатті та на півдні країни - до +30°C).
"Тобто там буде надходити більш тепла повітряна маса з південного заходу, приносячи тепліші значення температури", - розповів синоптик.
Попередній прогноз на кінець серпня - початок вересня
Представник Укргідрометцентру зауважив, що на період з 28 серпня по 1 вересня прогноз зараз може бути лише "орієнтовним", більш "консультативним".
Так, у західних областях (а 1 вересня - також і в північних та центральних) очікуються короткочасні дощі. Місцями - з грозами.
"На решті територій, а 29 серпня - по Україні - опадів не очікуємо", - додав експерт.
Якщо говорити про температурні показники, то в нічні години вони можуть бути в межах 13-20°C. Вдень - 27-33°C.
Тим часом вже 31 серпня та 1 вересня - починаючи із західних областей - ймовірне зниження температури до 20-26°C.
"Можна сказати, що такі, комфортні значення температури. Це не є спекою і не є доволі таким прохолодним значенням", - зауважив Семиліт.
Водночас він нагадав, що наразі поки що немає прогнозу щодо вітру на ці дати (його швидкості).
"Якщо там будуть значення 5-10 м/с або 7-12 м/с - то вітер може додавати прохолоди (з огляду біокліматології)", - пояснив синоптик.
Насамкінець фахівець зазначив, що такі показники - дещо нижчі від норми на кінець серпня (на 1-2 градуси).
