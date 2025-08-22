ua en ru
Спека повернеться? Які погодні "сюрпризи" принесе українцям кінець літа

П'ятниця 22 серпня 2025 17:04
UA EN RU
Спека повернеться? Які погодні "сюрпризи" принесе українцям кінець літа Погода в Україні наприкінці серпня буде дещо "контрастною" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчим часом погоду в більшості областей України зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Якою буде погода на вихідних і на початку тижня

"Впродовж найближчих трьох діб погоду в більшості областей України зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу", - розповів експерт.

Він нагадав, що на завтра (23 серпня) синоптики опублікували попередження щодо значних дощів у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській і Сумській областях (вночі - також на Одещині, а у денні години - на Харківщині).

"Також в Україні (крім західних і більшості північних областей) очікуємо грози", - додав Семиліт.

Крім того, у денні години на сході та південному сході країни місцями можуть бути град і шквалисте посилення вітру.

"До 15-20 м/с, що є першим рівнем небезпечності - жовтим", - уточнив синоптик.

Температура повітря цієї ночі буде в межах 9-14°C. У денні години - 17-22°C.

Найтепліше в Україні буде при цьому у південно-східній частині:

  • в нічні години - 15-20°C;
  • в денні години - 26-34°C.

"Тобто в нас такі великі контрасти будуть температури", - зауважив представник УкрГМЦ.

У неділю (24 серпня) та у понеділок (25 серпня) у більшості областей пройдуть короткочасні дощі.

"Це будуть зумовлювати атмосферні фронти, які будуть просуватись територією України", - повідомив Семиліт.

Температура повітря буде при цьому:

  • вночі - в межах 7-12°C;
  • в денні години - 15-22°C.

"Доволі такі свіжі значення температури", - визнав спеціаліст.

Водночас на півдні та південному сході країни:

  • в нічні години очікується - 12-17°C;
  • вдень прогнозують - 22-27°C.

Що принесе українцям погода в середині тижня

За словами Семиліта, пізніше - у вівторок (26 серпня) і в середу (27 серпня) - погода в Україні буде переважно без опадів.

"Лише вдень 26 серпня у північній частині місцями може бути невеликий, нетривалий дощ", - зауважив він.

Температура в нічні години залишатиметься в межах 7-13°C (у південній частині - до 17°C).

В денні години:

  • 26 серпня - 17-23°C (на півдні - до 27°C);
  • 27 серпня - трішки тепліше - 20-26°C (на Закарпатті та на півдні країни - до +30°C).

"Тобто там буде надходити більш тепла повітряна маса з південного заходу, приносячи тепліші значення температури", - розповів синоптик.

Попередній прогноз на кінець серпня - початок вересня

Представник Укргідрометцентру зауважив, що на період з 28 серпня по 1 вересня прогноз зараз може бути лише "орієнтовним", більш "консультативним".

Так, у західних областях (а 1 вересня - також і в північних та центральних) очікуються короткочасні дощі. Місцями - з грозами.

"На решті територій, а 29 серпня - по Україні - опадів не очікуємо", - додав експерт.

Якщо говорити про температурні показники, то в нічні години вони можуть бути в межах 13-20°C. Вдень - 27-33°C.

Тим часом вже 31 серпня та 1 вересня - починаючи із західних областей - ймовірне зниження температури до 20-26°C.

"Можна сказати, що такі, комфортні значення температури. Це не є спекою і не є доволі таким прохолодним значенням", - зауважив Семиліт.

Водночас він нагадав, що наразі поки що немає прогнозу щодо вітру на ці дати (його швидкості).

"Якщо там будуть значення 5-10 м/с або 7-12 м/с - то вітер може додавати прохолоди (з огляду біокліматології)", - пояснив синоптик.

Насамкінець фахівець зазначив, що такі показники - дещо нижчі від норми на кінець серпня (на 1-2 градуси).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Крім того, в УкрГМЦ оцінили водність основних річок України за перші 15 днів серпня та повідомили, де показники - критичні.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

