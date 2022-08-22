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Восьмой пакет санкций против России должен включать полное энергетическое эмбарго, - МИД Эстонии

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Таллинн, Понедельник 22 августа 2022 12:45
Восьмой пакет санкций против России должен включать полное энергетическое эмбарго, - МИД Эстонии Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Восьмой пакет санкций против России должен включать в себя полное эмбарго на энергоносители.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины", - заявил министр.

Напомним, в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.

Однако ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

Также Литва призвала ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.

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