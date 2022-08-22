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Восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати повне енергетичне ембарго, - МЗС Естонії

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Таллінн, Понеділок 22 серпня 2022 12:45
Восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати повне енергетичне ембарго, - МЗС Естонії Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати в себе повне ембарго на енергоносії.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Ми повинні високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", - заявив міністр.

Нагадаємо, в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.

Однак раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

Також Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

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