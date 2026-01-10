Вороніж під атакою невідомих дронів, лунає серія вибухів

Ввечері 10 січня в небі над Воронежем пролунало щонайменше 20 гучних вибухів, які чули мешканці різних районів міста. Російські сили протиповітряної оборони намагалися збивати безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та губернатора Воронезької області.
За інформаціїю Telegram-каналу SHOT, ввечері 10 січня в небі над Воронежем пролунало щонайменше 20 гучних вибухів, які чули мешканці різних районів міста. Російські сили протиповітряної оборони намагалися збивати безпілотники.
Хлопки, гул двигунів і робота ППО тривали понад годину, а над містом з’явилася димова завіса, яку було видно з різних точок. Мешканці писали про серії вибухів із короткими паузами між ними.
Раніше російське Міноборони заявляло, що лише за минулу добу системи ППО нібито збили 70 українських дронів у зоні так званої "спеціальної військової операції", а також знищили керовану ракету великої дальності "Нептун".
За офіційною російською статистикою, від початку повномасштабної війни РФ заявляє про понад 108 тисяч збитих безпілотників.
Нагадаємо, що в ніч проти 10 січня Волгоградську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтобазі. За попередньою інформацією, не виключається евакуація мешканців будинків, розташованих поблизу об’єкта.
Ця атака стала частиною серії ударів по території РФ упродовж однієї ночі. Зокрема, у Краснодарському краї оголошували ракетну та дронову загрозу, а місцеві жителі повідомляли про вибухи. За попередніми даними, ціллю міг стати нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані.
Водночас Волгоградська область регулярно потрапляє під удари дронів. Наприкінці грудня безпілотники вже вразили НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", що призвело до масштабної пожежі.
Раніше також повідомлялося про різке скорочення експорту російської нафти, яке відбувається на тлі системних ударів України по ключових елементах нафтової інфраструктури РФ - зокрема по НПЗ, трубопроводах, портах і танкерах.