Вороніж під атакою невідомих дронів, лунає серія вибухів

За інформаціїю Telegram-каналу SHOT, ввечері 10 січня в небі над Воронежем пролунало щонайменше 20 гучних вибухів, які чули мешканці різних районів міста. Російські сили протиповітряної оборони намагалися збивати безпілотники.

Хлопки, гул двигунів і робота ППО тривали понад годину, а над містом з’явилася димова завіса, яку було видно з різних точок. Мешканці писали про серії вибухів із короткими паузами між ними.

Раніше російське Міноборони заявляло, що лише за минулу добу системи ППО нібито збили 70 українських дронів у зоні так званої "спеціальної військової операції", а також знищили керовану ракету великої дальності "Нептун".

За офіційною російською статистикою, від початку повномасштабної війни РФ заявляє про понад 108 тисяч збитих безпілотників.