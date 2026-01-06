ua en ru
Удар по військовому бюджету Путіна. Ціни на російську нафту різко падають, - Bloomberg

Росія, Вівторок 06 січня 2026 17:36
UA EN RU
Удар по військовому бюджету Путіна. Ціни на російську нафту різко падають, - Bloomberg Ілюстративне фото: ціни на російську нафту обвалилися (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експорт російської нафти різко скоротився в останні тижні 2025 року і на початку січня. На тлі 14-го поспіль зниження цін і зменшення обсягу поставок вартість відвантажень опустилася до мінімального рівня з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, в середньому за чотири тижні до 4 січня відвантаження становили 3,43 млн барелів на добу, що приблизно на 440 тисяч барелів менше, ніж у період до 21 грудня. Основне зниження припало на поставки з тихоокеанського порту Козьміно. Обсяги експорту залишаються нестабільними і залежать від погоди, санкційних обмежень і графіків відправки.

Bloomberg пише, що на тлі американських санкцій, запроваджених у жовтні проти "Роснефти" і "Лукойла", російська нафта подешевшала сильніше за світові еталони.

Сорт Urals опустився нижче 35 доларів за барель у Балтійському і Чорному морях, втративши близько 40% вартості з початку жовтня. Тихоокеанська нафта РФ ESPO за цей же період подешевшала на 25%. Для порівняння, північноморська нафта Dated знизилася в ціні лише на 10%.

Зниження експорту відбувається на тлі ударів України по російській нафтовій інфраструктурі, включно з НПЗ, трубопроводами, портами і танкерами. Через атаки безпілотників у Чорному морі судна, що прямують до Новоросійська, почали йти вздовж узбережжя Туреччини.

Поставки російської нафти відновилися в ключові порти Індії, проте логістика стала складнішою. Почастішали приховані перевантаження між суднами, а танкери довше очікують дозволу на захід у порти, стоячи на якорі.

Частина танкерів перестала відображатися в системах стеження в районі архіпелагу Ріау біля берегів Сінгапуру. Цей район традиційно використовується для перевалки санкційної нафти і стає дедалі популярнішим серед перевізників російської сировини, які намагаються приховати її походження.

З початку листопада зафіксовано близько 40 перевантажень нафти з судна на судно. Вони відбувалися в районі Ріау, біля входів у Суецький канал, а також поруч із портами Козьміно та Зарубіно на Далекому Сході.

За тиждень до 4 січня 30 танкерів завантажили 21,46 млн барелів російської нафти. Тижнем раніше цей показник становив 23,59 млн барелів на 32 суднах, випливає з даних судноплавного моніторингу та звітів портових агентів.

Індія скорочує імпорт нафти з РФ

Нагадаємо, раніше найбільший приватний нафтопереробник Індії Reliance Industries повідомив, що в січні не очікує поставок російської нафти і не отримував її протягом останніх трьох тижнів.

Таким чином, компанія спростувала повідомлення ЗМІ про нібито плановане прибуття трьох танкерів із нафтою з РФ на НПЗ у Джамнагарі. На цьому тлі імпорт російської нафти в Індію може знизитися до мінімальних значень за останні роки.

