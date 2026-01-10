Воронеж под атакой неизвестных дронов, раздается серия взрывов

По информации Telegram-канала SHOT, вечером 10 января в небе над Воронежем прозвучало не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города. Российские силы противовоздушной обороны пытались сбивать беспилотники.

Хлопки, гул двигателей и работа ПВО продолжались больше часа, а над городом появилась дымовая завеса, которую было видно с разных точек. Жители писали о серии взрывов с короткими паузами между ними.

Ранее российское Минобороны заявляло, что только за минувшие сутки системы ПВО якобы сбили 70 украинских дронов в зоне так называемой "специальной военной операции", а также уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун".

По официальной российской статистике, с начала полномасштабной войны РФ заявляет о более 108 тысячах сбитых беспилотников.