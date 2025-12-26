У Волгограді в Росії вночі пролунали вибухи: під атакою був НПЗ
У російському Волгограді в ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Попередньо, було вчергове вражено місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", там почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема місцеві волгоградські канали написали, що у в Красноармійському районі міста пролунало щонайменше 20 вибухів, після чого біля нафтопереробного заводу почалася сильна пожежа.
При цьому губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що підрозділи російської протиповітряної оборони вночі нібито "відбили" атаку ударних безпілотників. За "офіційними даними", постраждалих і пошкоджень об'єктів нібито немає.
Окремо російське міністерство оборони заявило, що за ніч над регіоном нібито було збито 34 безпілотники. А Росавіація вводила план "Килим" для Волгоградського аеропорту - через загрозу БПЛА він не працював протягом понад шести годин.
Нагадаємо, що раніше ми писали, що у Волгограді вночі лунали вибухи, на що скаржились та активно обговорювали місцеві мешканці в пабліках. Губернатор регіону Андрій Бочаров спочатку навіть заявив про пожежу у районі, де знаходиться НПЗ.
НПЗ в Волгограді атакували 15 листопада, було зафіксовано влучання в об'єкт. До цього після атаки 6 листопада у Волгограді Бочаров підтвердив пожежу біля НПЗ. Також у серпні цього року Генштаб України повідомляв про атаки на НПЗ у Волгограді, внаслідок яких спалахнули сильні пожежі.
Зазначимо, щорічно на цьому НПЗ переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в РФ. Завод вважається одним з найбільших у Росії.