У Волгограді в Росії вночі пролунали вибухи: під атакою був НПЗ

У російському Волгограді в ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Попередньо, було вчергове вражено місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема місцеві волгоградські канали написали, що у в Красноармійському районі міста пролунало щонайменше 20 вибухів, після чого біля нафтопереробного заводу почалася сильна пожежа.

При цьому губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що підрозділи російської протиповітряної оборони вночі нібито "відбили" атаку ударних безпілотників. За "офіційними даними", постраждалих і пошкоджень об'єктів нібито немає.

Окремо російське міністерство оборони заявило, що за ніч над регіоном нібито було збито 34 безпілотники. А Росавіація вводила план "Килим" для Волгоградського аеропорту - через загрозу БПЛА він не працював протягом понад шести годин.