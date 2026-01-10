Волгоградську область РФ атакували дрони: горить нафтобаза, жителів можуть евакуювати
Волгоградську область РФ у ніч на 10 січня атакували невідомі безпілотники, унаслідок чого сталося загоряння на нафтобазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та губернатора регіону Андрія Бочарова в Telegram.
"У Жовтневому районі внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби, а також співробітники муніципальної освіти працюють на місці інциденту", - йдеться в повідомленні Бочарова.
Також повідомляється, що можлива навіть евакуація жителів будинків, які розташовані поблизу нафтобази.
"На випадок евакуації мешканців прилеглих будинків приведено в готовність ПТР (пункт тимчасового розміщення - ред.) у Жовтневій школі N2. За попередніми даними постраждалих немає", - додав губернатор.
Зазначимо, за сьогоднішню ніч це не перша атака дронів у РФ. Повідомлялося також про ракетну і дронову небезпеку в Краснодарському краї, було чути вибухи. Попередньо, метою став НПЗ у Слов'янську на Кубані.
Водночас Волгоградську область дрони атакують далеко не вперше - там наприкінці минулого місяця дрони вразили місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", сталася пожежа.
Нагадаємо, також ми писали про значне зниження експорту російської нафти, що відбувається на тлі ударів України по нафтовій інфраструктурі ворога, включно з НПЗ, трубопроводами, портами і танкерами.