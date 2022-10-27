Ворога цікавить інше. Що кажуть у Генштабі про ймовірність наступу на Київ
Росія може вдатися до повторного вторгнення з території Білорусі. Водночас загрози нападу на Київ наразі не немає, оскільки Кремль зацікавлений в дещо інших цілях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Передбачаємо, що противник може вдатися до проведення операцій насамперед з території Білорусі. Це може бути напрямок з ЧАЕС, а також напрямок з Чернігівської області. Ситуація відстежується, певні заходи вже прийняті щодо посилення наших угруповань. Ми готові", - заявив Громов.
За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, у разі повторного вторгнення з території Білорусі Росія спробує порушити інфраструктуру, а також логістичні ланцюжки надання Україні міжнародної допомоги.
"До цього ми теж готові", - додав Громов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, Білорусь, судячи з дій збройних сил, готується до ескалації.
Також, як писали "Беларускі Гаюни", Лукашенко відвів від прикордонних районів більшу частину військової техніки та безпосередньо військових. Усі вони були повернуті на місця постійної дислокації.
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