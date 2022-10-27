Ворога цікавить інше. Що кажуть у Генштабі про ймовірність наступу на Київ

Росія може вдатися до повторного вторгнення з території Білорусі. Водночас загрози нападу на Київ наразі не немає, оскільки Кремль зацікавлений в дещо інших цілях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Передбачаємо, що противник може вдатися до проведення операцій насамперед з території Білорусі. Це може бути напрямок з ЧАЕС, а також напрямок з Чернігівської області. Ситуація відстежується, певні заходи вже прийняті щодо посилення наших угруповань. Ми готові", - заявив Громов.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, у разі повторного вторгнення з території Білорусі Росія спробує порушити інфраструктуру, а також логістичні ланцюжки надання Україні міжнародної допомоги.

"До цього ми теж готові", - додав Громов.