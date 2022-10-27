Врага интересует другое. Что говорят в Генштабе о вероятности наступления на Киев
Россия может прибегнуть к повторному вторжению с территории Беларуси. В то же время угрозы нападения на Киев пока нет, поскольку Кремль заинтересован в несколько иных целях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
"Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций, прежде всего, с территории Беларуси. Это может быть направление из ЧАЭС, а также направление из Черниговской области. Ситуация отслеживается, определенные меры уже приняты по усилению наших группировок. Мы готовы", - заявил Громов.
По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, в случае повторного вторжения с территории Беларуси, Россия попытается нарушить инфраструктуру, а также логистические цепочки предоставления Украине международной помощи.
"К этому мы тоже готовы", – добавил Громов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, Беларусь, судя по действиям вооруженных сил, готовится к эскалации.
Также, как писали "Белорусские Гаюны", Лукашенко отвел от приграничных районов большую часть военной техники и непосредственно военных. Все они были возвращены на места постоянной дислокации.
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