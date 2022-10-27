Білорусь готується до ескалації, формуючи необхідність війни проти України та НАТО
Білорусь, судячи з дій збройних сил, в тому числі і РФ, готується до ескалації. Керівництво білоруського режиму проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив необхідності проведення упереджувальних дій проти України та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Діяльність російських та білоруських збройних сил вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі", - сказав він.
За його словами, загалом сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань.
"Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО", - додав Громов.
Нагадаємо, буквально 26 жовтня Міноборони Білорусі опублікувало відео зі зверненням військових до ЗСУ, де запевняють, що нібито якщо ЗСУ "не хочуть війни, то її не буде" та й самі вони "не хочуть війни". Також військові говорять про технологію ІПСО, яка нібито діє в Україні, метою якої є "залякування" військових Білорусі.
Як повідомлялося, Білорусь проводить навчання вже кілька місяців поспіль для того, щоб нібито показати видимість активних дій та участі у війні в Україні. Також у такий спосіб білоруський режим відволікає військових від ситуації в Україні та світі.
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