ua en ru
Сб, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог знову цілив по Одещині: під удар потрапив водій

17:06 18.07.2026 Сб
2 хв
Дрон впав на відкриту місцевость
aimg Валерія Абабіна
Ворог знову цілив по Одещині: під удар потрапив водій Фото ілюстративне: Атака на Одещину, поранено водія (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На Одещині внаслідок падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості постраждав водій вантажівки, яка опинилася поруч - чоловік отримав осколкові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворог не припиняє масовано атакувати Одещину. Один з ворожих БпЛА впав на відкритій місцевості - поруч у той момент опинилася вантажівка з водієм.

Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому необхідну допомогу, а на місці події триває ліквідація наслідків.

Раніше сьогодні Росія вже завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини - є загиблі та поранені серед цивільних.

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

Нагадаємо, Росія 18 липня завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області - зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

Пізно ввечері 17 липня армія РФ вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси - постраждали члени екіпажу, а на судні виникла пожежа.

Днем раніше, 16 липня, Одеса зазнала чергового ракетного удару - тоді загинули двоє людей, серед поранених було троє дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні
Новини
ЗСУ уразили значні логістичні обʼєкти у двох регіонах Росії, - Зеленський
ЗСУ уразили значні логістичні обʼєкти у двох регіонах Росії, - Зеленський
Аналітика
Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто