Враг снова целил по Одесщине: под удар попал водитель
На Одесщине в результате падения вражеского беспилотника на открытой местности пострадал водитель грузовика, который оказался рядом - мужчина получил осколочные ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.
Враг не прекращает массированно атаковать Одесскую область. Один из вражеских БПЛА упал на открытой местности - рядом в тот момент оказался грузовик с водителем.
Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь, а на месте происшествия идет ликвидация последствий.
Ранее сегодня Россия уже нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесщины - tесть погибшие и раненые среди гражданских.
В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, Россия 18 июля нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области - зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.
Поздним вечером 17 июля армия РФ ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых Островов и порта Одессы - пострадали члены экипажа, а на судне возник пожар.
Днем ранее, 16 июля, Одесса потерпела очередной ракетный удар - тогда погибли два человека, среди раненых было трое детей.