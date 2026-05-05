Війна в Україні

Ворог завдав удару по порту Одеси та пошкодив іноземне судно

12:00 05.05.2026 Вт
2 хв
Що відомо про долю екіпажу?
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: Росія вдарила по порту Одеси (Getty Images)

Зранку, 5 травня, російські війська атакували дронами порт Одеси, внаслідок чого пошкоджено іноземне цивільне судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України у Telegram.

Росія збільшила інтенсивність атак на два українські порти, - Кулеба

Як зазначається, вранці ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука.

В АМПУ уточнили, що екіпаж судна не постраждав.

"Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби", - йдеться у повідомленні адміністрації.

Атаки на порти Одеси та області

Російські окупанти систематично атакують порти Одещини дронами та ракетами.

Так, зранку 14 квітня загарбники завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Внаслідок атаки було уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Під час повітряної тривоги дрон влучив у судно, що перебувало на маршруті до порту. Унаслідок удару зафіксовано пошкодження.

У ніч на 8 квітня російські "Шахеди" також масовано накрили південь Одеської області. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Перед тим внаслідок удару дронами було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.

