Ворог завдав удару по порту Одеси та пошкодив іноземне судно

Атаки на порти Одеси та області

Російські окупанти систематично атакують порти Одещини дронами та ракетами.

Так, зранку 14 квітня загарбники завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Внаслідок атаки було уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Під час повітряної тривоги дрон влучив у судно, що перебувало на маршруті до порту. Унаслідок удару зафіксовано пошкодження.

У ніч на 8 квітня російські "Шахеди" також масовано накрили південь Одеської області. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Перед тим внаслідок удару дронами було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.