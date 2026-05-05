Враг нанес удар по порту Одессы и повредил иностранное судно

Атаки на порты Одессы и области

Российские оккупанты систематически атакуют порты Одесской области дронами и ракетами.

Так, утром 14 апреля захватчики нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки было поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое направлялось по Украинскому морскому коридору в один из портов Большой Одессы для загрузки кукурузы.

Во время воздушной тревоги дрон попал в судно, которое находилось на маршруте в порт. В результате удара зафиксированы повреждения.

В ночь на 8 апреля российские "Шахеды" также массированно накрыли юг Одесской области. Тогда в результате атаки была повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Перед тем в результате удара дронами был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.