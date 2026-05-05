Враг нанес удар по порту Одессы и повредил иностранное судно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины в Telegram .

"Очередной удар направлен по гражданскому судоходству. Порт работает с учетом рисков безопасности, ликвидацию последствий осуществляют профильные службы", - говорится в сообщении администрации.

В АМПУ уточнили, что экипаж судна не пострадал.

Как отмечается, утром враг нанес удар по порту Большой Одессы. В результате атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука.

Атаки на порты Одессы и области

Российские оккупанты систематически атакуют порты Одесской области дронами и ракетами.

Так, утром 14 апреля захватчики нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки было поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое направлялось по Украинскому морскому коридору в один из портов Большой Одессы для загрузки кукурузы.

Во время воздушной тревоги дрон попал в судно, которое находилось на маршруте в порт. В результате удара зафиксированы повреждения.

В ночь на 8 апреля российские "Шахеды" также массированно накрыли юг Одесской области. Тогда в результате атаки была повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Перед тем в результате удара дронами был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.