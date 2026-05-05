ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах

12:52 05.05.2026 Вт
2 хв
Українські ракети подолали понад 1500 км до цілі
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах Ілюстративне фото: ракети "Фламінго" завдали ударів по кількох ворожих цілях (Fire Point)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Минулої ночі Україна завдала ударів ракетами "Фламінго" по кількох ворожих цілях, серед яких і оборонний завод в Чебоксарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Читайте також: У Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 км від кордону з Україною

"Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по об'єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", - зазначив глава держави.

Він зауважив, що українські "Фламінго" подолали відстань у понад 1500 кілометрів. Президент розповів, що те, що росіяни виробляли на ураженому заводі, використовувалось у війні проти України.

"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія має закінчувати війну і переходити до реальної дипломатії, а також додав, що Україна "свою пропозицію зробила".

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 5 травня щонайменше у 18 областях країни-агресорки оголосили ракетну небезпеку. При цьому вперше ракетну небезпеку оголосили в Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований за 2000 км від кордону з Україною.

Епіцентром ракетної небезпеки стало місто Чебоксари Чуваської області РФ. Судячи з публікацій OSINT-пабліків, під удар ракет потрапив завод "ВНИИР-Прогресс", після чого почалася пожежа.

Зазначимо, ця атака на "ВНИИР-Прогресс" не є першою, проте цього разу вона була успішною. Це підприємство перебувало під обстрілом в листопаді минулого року, а також влітку.

Тоді після атаки на російському заводі сталася пожежа, внаслідок чого його роботу призупинили. Більш докладно про атаку на завод у Чувашії читайте в матеріалі РБК -Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація фламінго Війна в Україні
Новини
Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах
Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним