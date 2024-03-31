Ворог вдався до комбінованої тактики, - Гуменюк про нічну атаку

"Під час дроновоі атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали і ворожі удари ракетами, зокрема, по території Херсонської області ворог спрямував і балістичну ракету типу "Іскандер-М", і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував Х-59, керовану авіаційну ракету, безпосередньо під час відпрацювання по дробовій атаці", - розповіла Наталя Гуменюк.

За її словами, цього разу дронова атака була зосереджена на енергетиці Одеської області. Ворог "рясно насипав" дрони з акваторії Чорного моря, досить результативно вдалось відпрацювати.

Загалом було знищено 8 дронів, уламки одного з них впали на територію енергооб‘єкта, спричинили пожежу, у зв‘язку з чим виникло закорочення. Було знеструмлено і сам об‘єкт, і до 170 тисяч абонентів, за попередніми даними. Люди не постраждали. Ще два дрони влучили по агропідприємству на території Херсонської області, люди не постраждали, об‘єкт законсервовано.

"Ракетами ворог намагався поцілити оченвидно по певних об‘єктах, але все ж таки влучання відбулось на відкритій території. На щастя, люди теж не постраждали. Сам факт того, що ворог комбінує атаки дронові, балістичні і з використанням ракети авіаційного базування, говорить про намагання виснажити системи ППО і здобути будь-які перемоги у комбінований спосіб", - зазначила речниця.

Про ракети "Циркон"

"Ракети "Циркон" є в рамках випробовування, ймовірно, вони вдосконалюються ворогом і випробовуються. На жаль, він дозволяє собі це робити час від часу по території України, оскільки вже були ознаки запуску", - повідомила Гуменюк.

За словами спікерки, заявлені показники дещо відрізняються від тих, які продемонстровані в реаліях, тому слід продовжувати їх вивчати. Як зазначила вона, це доволі далекобійна ракета, тому в будь-якому випадку ракета, яка здатна заходити на удар з балістичною траєкторією, це "надзвичайна загроза, тим більше, якщо вона має показники далекобійності, що сягають від Криму до півночі України, це підвищує її територіальністю ураження. Загроза для всіх регіонів України залишається об‘єктивно високою".