Враг прибег к комбинированной тактике, - Гуменюк о ночной атаке

"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области враг направил и баллистическую ракету типа "Искандер-М", и из самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно при отработке по дробной атаке", - рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, на этот раз дроновая атака была сосредоточена на энергетике Одесской области. Враг "обильно насыпал" дроны из акватории Черного моря, довольно результативно удалось отработать.

В общей сложности было уничтожено 8 дронов, обломки одного из них упали на территорию энергообъекта, повлекли за собой пожар, в связи с чем возникло сокращение. Был обесточен и сам объект, и до 170 тысяч абонентов, по предварительным данным. Люди не пострадали. Еще два дрона попали по агропредприятию на территории Херсонской области, люди не пострадали, объект законсервирован.

"Ракетами враг пытался поразить очевидно по определенным объектам, но все же попадание произошло на открытой территории. К счастью, люди тоже не пострадали. Сам факт того, что враг комбинирует атаки дроновые, баллистические и с использованием ракеты авиационного базирования, говорит о попытки истощить системы ПВО и одержать любые победы комбинированным способом", - отметила спикер.

О ракетах "Циркон"

"Ракеты "Циркон" есть в рамках испытания, вероятно, они совершенствуются врагом и испытываются. К сожалению, он позволяет себе это делать время от времени по территории Украины, поскольку уже были признаки запуска", - сообщила Гуменюк.

По словам спикерши, заявленные показатели несколько отличаются от продемонстрированных в реалиях, поэтому следует продолжать их изучать. Как отметила она, это достаточно дальнобойная ракета, поэтому в любом случае ракета, способная заходить на удар с баллистической траекторией, это "чрезвычайная угроза, тем более, если она имеет показатели дальнобойности, которые доходят от Крыма до севера Украины, это повышает ее территориальностью поражение. Угроза для всех регионов Украины остается объективно высокой".