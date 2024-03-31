В Україні масштабна повітряна тривога: зафіксовано пуски ракет

В ніч на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет з Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил та карту повітряних тривог.

Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС

"Зафіксовано пуски ракет з Ту-95МС в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили о 04:28. Фото: мапа повітряних тривог станом на 04:51

О 04:52 вони попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході та зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Вже о 04:53 у Повітряних силах повідомили про ракети з Курської області Росії, які прямували на Сумську область та тримали західний курс. Крім того, вони закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 04:56 було повідомлення про ракети на території Чернігівської області, які тримали курс на Київ, а за декілька хвилин зазначили, що ракети тримають курс і на Ніжин.

О 04:59 зафіксовано чергову групу ракет з Курської області Росії на Сумську область, які тримали західний курс.

Фото: мапа повітряних тривог станом на 05:02

О 05:05 у Повітряних силах повідомили про курс ракет на Київ.

За шість хвилин, о 05:11 було зафіксовано групу ракет на півночі Київської області, яка тримала західний напрямок руху.

О 05:19 писали про ракети на півночі Київської та Житомирської областей, які тримають західний курс.

О 05:25 з'явилася інформація про ракети курсом на Житомир.

Близько 05:25 Повітряні сили повідомили про іншу групу ракет на Рівне, о 05:34 курсом на Луцьк та інша група у напрямку Тернопільської області.

О 05:45 було зафіксовано ракети у напрямку Львова з північного сходу та групу ракет на території Тернопільської області, курсом на Івано-Франківськ, також ракети у напрямку Львова з півночі.

О 05:59 ракети рухались у напрямку Стрия з півночі та півдня.