ua en ru
Нд, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні

Варшава, Неділя 31 березня 2024 06:25
UA EN RU
У Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні Фото: у Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні (wikipedia.org)
Автор: Ксенія Вертебна

У неділю, 31 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв'язку із нічною ракетною атакою російських військ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Збройних сил Польщі.

Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, йдеться у повідомленні.

Вони зазначили, що сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію". - написали у Збройних силах Польщі.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС.

Крім того, ворожі ракети атакували західні області України. Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Львова з північного сходу та групу ракет на території Тернопільської області, курсом на Івано-Франківську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща ППО Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики
Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії