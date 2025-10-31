UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Ворог ударив по об'єктах "Укрзалізниці": поїзд на Івано-Франківськ змінив маршрут

Ілюстративне фото: залізничний вокзал (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині в ніч на 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, в результаті чого пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії та рухомий склад.

Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми - Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової. 

Поїзд №228/227 Гусарівка - Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", - запевнили в "Укрзалізниці".

 За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

Атаки РФ по поїздах та залізничній інфраструктурі

Як писало РБК-Україна, об'єкти "Укрзалізниці" постійно зазнають ворожих атак.

Так, 30 жовтня в результаті ворожого обстрілу і знеструмлення на Миколаївщині пасажирські поїзди в регіоні курсували із затримками. Зокрема, потяги на Одесу, Запоріжжя та Львів.

Також 24 жовтня через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів було ускладнено. "Укрзалізниця" повідомила про комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів та евакуацію маломобільних осіб і тварин.

Тоді йшлося про Кіровоградську, Харківську, Сумську області.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПоїзди