"Укрзалізниця" попереджає про зміни руху поїздів та затримки через обстріли

"Укрзалізниця" повідомила про ускладнення руху через обстріли у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".

Через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів ускладнено. Укрзалізниця повідомила про комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів та евакуацію маломобільних осіб і тварин.

Кіровоградщина

Вночі внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає, габарит відновлено на обох коліях.

Проте через знеструмлену ділянку затрималися 4 поїзди:

№51/52 Одеса - Запоріжжя;

№127/128 Львів - Запоріжжя;

№7/8 Харків - Одеса;

№53/54 Дніпро - Одеса.

Середній час затримки - понад 2 години.

Харківщина

Через обмеження руху поїзди до Лозової прямують змінним маршрутом із затримками.

Наприклад:

Потяг №92/91 Краматорськ - Одеса доправлено автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка.

Потяг №103/104 Краматорськ - Львів змінив маршрут, але здійснено цивільну евакуацію 19 пасажирів, 2 котів та песика.

Сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько 2 годин рухатимуться:

№102 Херсон - Краматорськ;

№104 Львів - Краматорськ;

№712 Київ - Краматорськ.

Сумщина

Застосовується комбінована логістика потяг + автобус. Наприклад, пасажирів потягу №787 Терещенська - Київ перевозять автобусами від ст. Кролевець до Конотопа. Далі вони сідають у поїзд №779 Суми - Київ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що роблять усе можливе, щоб забезпечити безпечне перевезення пасажирів навіть у складних умовах обстрілів.

Там рекомендували запастись терпінням та стежити за офіційними ресурсами "Укрзалізниці".

Також можна перевіряти пуш-повідомлення у мобільному застосунку "Укрзалізниці" - всі зміни руху оперативно повідомляються через нього.