Враг ударил по объектам "Укрзализныци": поезд на Ивано-Франковск изменил маршрут

Иллюстративное фото: железнодорожный вокзал (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине в ночь на 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В Сумах враг ударил по пассажирскому депо, в результате чего повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании и подвижной состав.

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы - Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой.

Поезд №228/227 Гусаровка - Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", - заверили в "Укрзализныце".

По предварительной информации, никто не пострадал, все работники вовремя перешли в укрытия.

 

Атаки РФ по поездам и железнодорожной инфраструктуре

Как писало РБК-Украина, объекты "Укрзализныци" постоянно подвергаются вражеским атакам.

Так, 30 октября в результате вражеского обстрела и обесточивания на Николаевщине пассажирские поезда в регионе курсировали с задержками. В частности, поезда на Одессу, Запорожье и Львов.

Также 24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов было затруднено. "Укрзализныця" сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.

Тогда речь шла о Кировоградской, Харьковской, Сумской областях.

Также российские оккупанты 24 октября попытались атаковать пассажирский поезд возле Краматорска. По поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет.

