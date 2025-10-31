Враг ударил по объектам "Укрзализныци": поезд на Ивано-Франковск изменил маршрут

В Сумах враг ударил по пассажирскому депо, в результате чего повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании и подвижной состав.

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы - Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой.

Поезд №228/227 Гусаровка - Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", - заверили в "Укрзализныце".

По предварительной информации, никто не пострадал, все работники вовремя перешли в укрытия.