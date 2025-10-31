Враг ударил по объектам "Укрзализныци": поезд на Ивано-Франковск изменил маршрут

Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине в ночь на 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В Сумах враг ударил по пассажирскому депо, в результате чего повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании и подвижной состав.
Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы - Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.
Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой.
Поезд №228/227 Гусаровка - Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.
"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", - заверили в "Укрзализныце".
По предварительной информации, никто не пострадал, все работники вовремя перешли в укрытия.
Как писало РБК-Украина, объекты "Укрзализныци" постоянно подвергаются вражеским атакам.
Так, 30 октября в результате вражеского обстрела и обесточивания на Николаевщине пассажирские поезда в регионе курсировали с задержками. В частности, поезда на Одессу, Запорожье и Львов.
Также 24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов было затруднено. "Укрзализныця" сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.
Тогда речь шла о Кировоградской, Харьковской, Сумской областях.
Также российские оккупанты 24 октября попытались атаковать пассажирский поезд возле Краматорска. По поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет.