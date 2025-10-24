Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду під Краматорськом

Російські окупанти сьогодні, 24 жовтня, спробували атакувати пасажирський поїзд біля Краматорська. На щастя, цілі досягти ворогу не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.

"На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником", - ідеться в повідомленні компанії. В УЗ уточнили, що по поїзду дрон не влучив, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох вагонах. Постраждалих унаслідок удару немає. Посадка пасажирів на поїзд уже у зворотному напрямку пройшла за розкладом. Рейс до Львова вирушив без пригод. При цьому пошкоджені вагони планують замінити.