ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду під Краматорськом

Краматорськ, П'ятниця 24 жовтня 2025 17:31
UA EN RU
Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду під Краматорськом Ілюстративне фото: Росія намагалася атакувати пасажирський поїзд у Донецькій області (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 жовтня, спробували атакувати пасажирський поїзд біля Краматорська. На щастя, цілі досягти ворогу не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.

"На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником", - ідеться в повідомленні компанії.

В УЗ уточнили, що по поїзду дрон не влучив, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох вагонах. Постраждалих унаслідок удару немає.

Посадка пасажирів на поїзд уже у зворотному напрямку пройшла за розкладом. Рейс до Львова вирушив без пригод.

При цьому пошкоджені вагони планують замінити.

Удар по потягах у Шостці

Варто зауважити, що російські окупанти вже неодноразово били по пасажирських поїздах і вокзалах.

Зокрема, 4 вересня російська армія завдала подвійного удару дронами по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у Шостці. Перший удар припав на локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а другий - на електровоз поїзда "Київ-Шостка", коли почалася евакуація пасажирів.

Було відомо про десятки постраждалих, серед яких були працівники "Укрзалізниці" та пасажири, включно з трьома дітьми.

Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідство задокументувало наслідки атаки, проводячи огляд місця події та опитування свідків. Розслідування ведуть слідчі Шосткинського районного управління поліції спільно з іншими правоохоронними органами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Львів Краматорськ Війна в Україні Атака дронів Потяг
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію