Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду під Краматорськом
Російські окупанти сьогодні, 24 жовтня, спробували атакувати пасажирський поїзд біля Краматорська. На щастя, цілі досягти ворогу не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
"На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником", - ідеться в повідомленні компанії.
В УЗ уточнили, що по поїзду дрон не влучив, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох вагонах. Постраждалих унаслідок удару немає.
Посадка пасажирів на поїзд уже у зворотному напрямку пройшла за розкладом. Рейс до Львова вирушив без пригод.
При цьому пошкоджені вагони планують замінити.
Удар по потягах у Шостці
Варто зауважити, що російські окупанти вже неодноразово били по пасажирських поїздах і вокзалах.
Зокрема, 4 вересня російська армія завдала подвійного удару дронами по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у Шостці. Перший удар припав на локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а другий - на електровоз поїзда "Київ-Шостка", коли почалася евакуація пасажирів.
Було відомо про десятки постраждалих, серед яких були працівники "Укрзалізниці" та пасажири, включно з трьома дітьми.
Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідство задокументувало наслідки атаки, проводячи огляд місця події та опитування свідків. Розслідування ведуть слідчі Шосткинського районного управління поліції спільно з іншими правоохоронними органами.