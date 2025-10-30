На Миколаївщині перебої зі світлом через удари РФ, затримується низка поїздів (список)
В результаті ворожого обстрілу і знеструмлення на Миколаївщині пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Зокрема, це стосується рейсів:
- 127 Запоріжжя-Львів,
- 128 Львів-Запоріжжя,
- 51 Одеса-Запоріжжя,
- 7 Харків-Одеса,
- 53 Дніпро-Одеса.
"Укрзалізниця" періодично повідомляє про ускладнення руху через обстріли у різних регіонах.
Так, 24 жовтня через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів було ускладнено. "Укрзалізниця" повідомила про комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів та евакуацію маломобільних осіб і тварин.
Тоді йшлося про Кіровоградську, Харківську, Сумську області.
Атаки РФ по поїздах
Як писало РБК-Україна, об'єкти "Укрзалізниці" постійно зазнають ворожих атак.
Так, у ніч на 24 жовтня Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду Львів-Краматорськ. В УЗ уточнили, що по поїзду дрон не влучив, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох вагонах. Постраждалих унаслідок удару немає.
А 4 вересня російська армія завдала подвійного удару дронами по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у Шостці. Перший удар припав на локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а другий - на електровоз поїзда "Київ-Шостка", коли почалася евакуація пасажирів.
Було відомо про десятки постраждалих, серед яких були працівники "Укрзалізниці" та пасажири, включно з трьома дітьми.