На Миколаївщині перебої зі світлом через удари РФ, затримується низка поїздів (список)

Миколаївська область, Четвер 30 жовтня 2025 05:30
UA EN RU
На Миколаївщині перебої зі світлом через удари РФ, затримується низка поїздів (список) Ілюстративне фото: поїзди запізнюватимуться через удар по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В результаті ворожого обстрілу і знеструмлення на Миколаївщині пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Зокрема, це стосується рейсів:

  • 127 Запоріжжя-Львів,
  • 128 Львів-Запоріжжя,
  • 51 Одеса-Запоріжжя,
  • 7 Харків-Одеса,
  • 53 Дніпро-Одеса.

"Укрзалізниця" періодично повідомляє про ускладнення руху через обстріли у різних регіонах.

Так, 24 жовтня через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів було ускладнено. "Укрзалізниця" повідомила про комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів та евакуацію маломобільних осіб і тварин.

Тоді йшлося про Кіровоградську, Харківську, Сумську області.

Атаки РФ по поїздах

Як писало РБК-Україна, об'єкти "Укрзалізниці" постійно зазнають ворожих атак.

Так, у ніч на 24 жовтня Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду Львів-Краматорськ. В УЗ уточнили, що по поїзду дрон не влучив, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох вагонах. Постраждалих унаслідок удару немає.

А 4 вересня російська армія завдала подвійного удару дронами по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у Шостці. Перший удар припав на локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а другий - на електровоз поїзда "Київ-Шостка", коли почалася евакуація пасажирів.

Було відомо про десятки постраждалих, серед яких були працівники "Укрзалізниці" та пасажири, включно з трьома дітьми.

Укрзалізниця Миколаївська область
