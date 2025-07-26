Ворог кидає на Сіверський напрям усе, що має: від малих груп до бронетехніки

Голягін зауважив, що ситуація на Сіверському напрямку доволі складна. Підрозділи Сил оборони України вимушені відбивати майже щоденні штурми.

Тим часом ворог намагається використовувати різну тактику. Навіть таку, що значно спрощує нашим операторам БПЛА вражати його важку техніку.

"Противник використовує різні тактики штурму. Від піших малих груп - від 1 до 6 осіб, до танків і легкоброньованої техніки. І звісно ж мотоцикли та багі", - пояснив він.

Окрім того, майор додав, що безпілотники противника працюють надзвичайно щільно. Ворог намагається майже безперервно вражати українських оборонців.

"Нещодавно спілкувався з бійцем, він мені розповів, яку тактику використовують ворожі БПЛА. Як тільки один відпрацював скид і повертається на перезарядку, інший уже на підльоті, і за короткий проміжок часу продовжує вогневе ураження. 1-2 дрони забезпечують візуальний контроль, а інші активно працюють скидами", - розповів військовий.

Окрім того, активно працює й ворожа авіація.