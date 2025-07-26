Росіяни втратили за добу 1080 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб
Фото: армія РФ втратила понад 1000 солдатів за добу (Getty Images)
За останню добу з 25 на 26 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1080 солдатів і 209 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 048 330 (+1080) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 056 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 23 059 (+7) од.;
- артилерійських систем - 30 812 (+35) од.;
- РСЗВ - 1448 (+2) од.;
- засоби ППО - 1201 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 959 (+125) од.;
- крилатих ракет - 3535 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 56 371 (+158) од.;
- спеціальної техніки - 3935 од.
Повітряні удари Росії
В ніч на 26 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе.
Впродовж ночі Харків і Кам'янське кілька разів обстріляли балістичними ракетами і "Шахедами".
Також агресор вдарив ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки у місті загинула людина.
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