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Росіяни втратили за добу 1080 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

Субота 26 липня 2025 06:52
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Росіяни втратили за добу 1080 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб Фото: армія РФ втратила понад 1000 солдатів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 25 на 26 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1080 солдатів і 209 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 048 330 (+1080) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 056 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 059 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 30 812 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1448 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1201 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 959 (+125) од.;
  • крилатих ракет - 3535 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 371 (+158) од.;
  • спеціальної техніки - 3935 од.

Росіяни втратили за добу 1080 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

Повітряні удари Росії

В ніч на 26 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе.

Впродовж ночі Харків і Кам'янське кілька разів обстріляли балістичними ракетами і "Шахедами".

Також агресор вдарив ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки у місті загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область Харків Каменское Атака дронів
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