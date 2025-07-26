Покровськ під прицілом: у ЗСУ розповіли, де вирішується доля літньої кампанії РФ

Російські війська намагаються вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою. Саме на цьому напрямку наразі зосереджені основні зусилля противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Якщо взимку мова більше йшла про околиці на захід від міста Покровськ та на південь, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу, а якщо вдасться, то і з півночі", - наголосив війський.

За його словами, саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.

"Власне, там зараз вирішується доля так званої російської кампанії, і це головний акцент", - додав він.

Водночас, за словами речника, залишається акцент й на спробі росіян вийти на Дніпропетровщину.

"Це Новопавлівський напрямок, але знов-таки попри всі їхні великі старання, щось воно в них загальмувало. Вони вже майже вірили що зайшли на Дніпропетровщину, але станом на зараз не зайшли, злі й намагаються наносити удари за допомогою КАБів по селах. КАБами докидують, піхота дійти не може", - пояснив він.