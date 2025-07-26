ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Субота 26 липня 2025 09:15
UA EN RU
ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення, ворог продовжує активно застосовувати авіацію, дрони та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська завдали 1 ракетного та 60 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб і запустивши 4172 дрони-камікадзе. Під обстрілами опинились десятки населених пунктів, зокрема Харків, Покровськ та Оріхів.

Авіація та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та техніки ворога, 2 артсистеми, пункт управління БпЛА та ще 2 важливих об'єкти.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 5 атак, ворог здійснив 7 авіаударів (14 КАБ) і 326 обстрілів, зокрема з РСЗВ.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог атакував 7 разів у районах Вовчанська, Глибокого, Фиголівки, а також у напрямках Козачої Лопані та Кудіївки.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили 1 штурм - українські оборонці успішно відбили атаку біля Степової Новоселівки.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Лиманський напрямок. Фіксується висока активність ворога - 27 атак. Найбільший тиск - поблизу Греківки, Нового Миру, Середнього, Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів та Діброви.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Сіверський напрямок. Сили оборони відбили 32 наступальні дії противника в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Краматорський напрямок. Зафіксовано 5 боєзіткнень - окупанти діяли в районі Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Торецький напрямок. Ворог атакував 5 разів поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Покровський напрямок. Один із найгарячіших напрямків — 51 штурмова дія. Обстріли та атаки зафіксовано поблизу Попового Яру, Новоекономічного, Разіного, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки та Олексіївки.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Новопавлівський напрямок. Противник здійснив 26 атак в районах Зеленого Гаю, Товстого, Новохатського, Шевченка, Воскресенки та Темирівки.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Оріхівський напрямок. Окупанти намагалися просунутись у районі Кам’янського.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Придніпровський напрямок. Агресор здійснив 8 безуспішних спроб штурмів позицій Сил оборони.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Гуляйпільський напрямок. Наступальні дії противник не проводив.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті