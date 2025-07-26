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ЗСУ ліквідували командира полку РФ Лебедєва, який штурмував Харківщину

Україна, Субота 26 липня 2025 20:51
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ЗСУ ліквідували командира полку РФ Лебедєва, який штурмував Харківщину Фото: ЗСУ ліквідували командира полку РФ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони України знищили командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"

За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва.

Відомо, що саме він командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку.

Великобурлуцький напрямок

Зауважимо, що днями стало відомо про загострення ситуації східніше Вовчанська. Росіяни спробували розтягнути лінію бойового зіткнення та прорвати оборону ЗСУ в напрямку Великого Бурлука.

Зокрема у звіті Інституту вивчення війни 15 липня було вказано, що російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового, а також атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти бойових дій по всіх напрямках фронту в Україні.

Ми також повідомляли, що станом на 16:00 росіяни здійснили 35 спроб атакувати позиції ЗСУ.

Зокрема це відбулось в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього.

Детальніше про ситуацію по всіх ділянках фронту, можна дізнатись у зведенні Генштабу.

А пізніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов пояснив, де наразі вирішується доля літньої кампанії РФ.

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