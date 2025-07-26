Десятки боїв на найгарячіших напрямках: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Станом на 16:00 26 липня на лінії фронту відбулося вже 69 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Лиманський, де було більше ніж половина від загального числа боїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу Збройних сил України.
"Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Дорошівка, Гірки Сумської області. Авіаудару зазнала Шостка", - сказано у повідомленні.
Яка ситуація на різних напрямках фронту:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки: було відбито шість ворожих атак, росіяни 162 рази обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти з артилерії, скинули шість КАБів.
- Південно–Слобожанський напрямок: окупанти три рази атакували позиції ЗСУ поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Атаки відбито.
- Куп’янський напрямок: атака на позиції ЗСУ в районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.
- Лиманський напрямок: 11 ворожих атак в районах н/п Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.
- Краматорський напрямок: один штурм росіян, його було відбито.
- Торецький напрямок: одна спроба атаки ворога в районі Торецька.
- Покровський напрямок: 35 спроб атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього.
- Новопавлівський напрямок: дві атаки ворога поблизу Темирівки.
- Гуляйпільський напрямок: без атак, був один авіаудар.
- Оріхівський напрямок: росіяни двічі намагалися атакувати в районі Кам'янського.
- Придніпровський напрямок: чотири спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.
"На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано", - зазначено у повідомленні.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що за добу 25 липня втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Знищено та пошкоджено сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів. Загальні втрати живої сили росіян з лютого 2022 року вже перевищили мільйон осіб.
Головком ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.
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