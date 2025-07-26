Десятки боїв на найгарячіших напрямках: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Станом на 16:00 26 липня на лінії фронту відбулося вже 69 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Лиманський, де було більше ніж половина від загального числа боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу Збройних сил України.

"На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано", - зазначено у повідомленні.

"Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Дорошівка, Гірки Сумської області. Авіаудару зазнала Шостка", - сказано у повідомленні.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за добу 25 липня втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Знищено та пошкоджено сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів. Загальні втрати живої сили росіян з лютого 2022 року вже перевищили мільйон осіб.

Головком ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.

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