Враг бросает на Северское направление все, что имеет: от малых групп до бронетехники

Голягин отметил, что ситуация на Северском направлении довольно сложная. Подразделения Сил обороны Украины вынуждены отражать почти ежедневные штурмы.

Между тем враг пытается использовать разную тактику. Даже такую, которая значительно упрощает нашим операторам БПЛА поражать его тяжелую технику.

"Противник использует различные тактики штурма. От пеших малых групп - от 1 до 6 человек, до танков и легкобронированной техники. И конечно же мотоциклы и багги", - пояснил он.

Кроме того, майор добавил, что беспилотники противника работают чрезвычайно плотно. Враг пытается почти непрерывно поражать украинских защитников.

"Недавно общался с бойцом, он мне рассказал, какую тактику используют вражеские БПЛА. Как только один отработал сброс и возвращается на перезарядку, другой уже на подлете, и за короткий промежуток времени продолжает огневое поражение. 1-2 дроны обеспечивают визуальный контроль, а другие активно работают сбросами", - рассказал военный.

Кроме того, активно работает и вражеская авиация.