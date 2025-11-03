Ворог атакував Миколаїв дронами: є наслідки для енергетики

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
З даними Кіма, вночі ворог атакував область дронами типу "Шахед", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз - всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - додав він.
У самому Миколаєві уночі, 3 листопада, близько 02:58 ворог атакував дронами. Внаслідок чого виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку станом на зараз ліквідовано рятувальниками.
Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.
А от в Миколаївському районі учора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду.
Оновлено о 8:44.
За даними Кіма, у ніч на 3 листопада на Миколаївщині збито та подавлено 18 ударних безпілотників типу "Шахед 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Тим часом в ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої дронової атаки цієї ночі у Миколаєві загорівся супермаркет - площа пожежі склала близько 2000 кв. м.
Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.
"Ще одна пожежа сталася на території СТО - 30 кв. м, пошкоджено автомобілі та вибито вікна в житловому будинку. Постраждалих немає", - додали рятувальники.
Нагадаємо, цієї ночі ми писали, що росіяни вдарили по Миколаєву дронами. Перші деталі обстрілу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що 1 листопада росіяни вдарили по Миколаєву балістикою. Як повідомлялось, противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною.
Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.
Загалом постраждали до 20 осіб, серед яких було двоє дітей. У Нацполіції України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув чоловік.
Зазначимо, що 16 жовтня окупанти вперше з початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби.
Ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год.