UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Ворог атакував Миколаїв дронами: є наслідки для енергетики

Фото: ворог атакував Миколаїв дронами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

З даними Кіма, вночі ворог атакував область дронами типу "Шахед", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз - всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - додав він.

У самому Миколаєві уночі, 3 листопада, близько 02:58 ворог атакував дронами. Внаслідок чого виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку станом на зараз ліквідовано рятувальниками.

Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. 

А от в Миколаївському районі учора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. 

Оновлено о 8:44.

За даними Кіма, у ніч на 3 листопада на Миколаївщині збито та подавлено 18 ударних безпілотників типу "Шахед 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Тим часом в ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої дронової атаки цієї ночі у Миколаєві загорівся супермаркет - площа пожежі склала близько 2000 кв. м.

 

Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

"Ще одна пожежа сталася на території СТО - 30 кв. м, пошкоджено автомобілі та вибито вікна в житловому будинку. Постраждалих немає", - додали рятувальники.

 

Удари по Миколаєву

Нагадаємо, цієї ночі ми писали, що росіяни вдарили по Миколаєву дронами. Перші деталі обстрілу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що 1 листопада росіяни вдарили по Миколаєву балістикою. Як повідомлялось, противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною.

Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.

Загалом постраждали до 20 осіб, серед яких було двоє дітей. У Нацполіції України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув чоловік.

Зазначимо, що 16 жовтня окупанти вперше з початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби.

Ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМиколаївВійна Росії проти України