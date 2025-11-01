Удар балістикою по Миколаєву: постраждалих уже 19, серед них 9-річна дівчинка

Кількість постраждалих унаслідок удару балістикою по Миколаєву зростає. Частина з них отримала медичну допомогу амбулаторно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За його словами, станом на зараз кількість постраждалих зросла до 19.

"Серед них 9-річна дівчинка, їй допомогу надано амбулаторно. Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, решта залишаються в лікарні", - додав Кім.

Оновлено о 17:45

У Нацполіції України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув чоловік і постраждали 19 людей. Серед постраждалих - двоє дітей.

"Загинув 20-річний хлопець та отримали поранення різного ступеню тяжкості 19 людей, серед яких 12-річний хлопець та 9-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали транспортні засоби та АЗС.

Що відомо про удар по Миколаєву

Російські війська вдарили балістикою по Миколаєву близько 07:20. У місті пролунали вибухи, після чого стало відомо про приліт і перших постраждалих.

Пізніше повідомили про те, що противник попередньо вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною. На 11:00 також повідомлялося про одного загиблого і 15 постраждалих із пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед них одна дитина, лікарі оцінювали її стан як середньої тяжкості.

Унаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів. На місце прибули рятувальники ДСНС, фахівці-хіміки та піротехнічні розрахунки. Щоб запобігти загорянню на АЗС, проводилися роботи зі змивання розлитого пального за допомогою води та повітряно-механічної піни.