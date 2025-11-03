Росіяни атакували дронами Миколаїв: у місті виникла пожежа

Миколаєв в ніч на 3 листопада атакували ворожі дрони, внаслідок чого в місті виникла пожежа. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Миколаївської області Віталія Кіма.

О 3:56 Кім знову повідомив про небезпеку в повітрі по області та загрозу балістики.

Повітряна тривога по всій Миколаївській області була оголошена о 2:03.

О пів на третю ночі глава ОВА писав про рух безпілотників з півдня на Миколаїв. Повітряні Сили також звітували про загрозу дронів південніше Миколаєва, курсом на північ близько третьої ночі.

Попередні атаки на Миколаїв

Нагадаємо, 1 листопада росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунали вибухи, після чого стало відомо про приліт і перших постраждалих.

Противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною.

Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.

Загалом постраждали до 20 осіб, серед яких було двоє дітей. У Нацполіції України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув чоловік.

Зазначимо, що 16 жовтня окупанти вперше з початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби.

Ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год.

Внаслідок атаки постраждалих не було. На місці події працювали профільні служби, які визначали тип застосованого боєприпасу та оцінювали можливі наслідки удару.