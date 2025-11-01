Росіяни балістикою вдарили по Миколаєву: є поранені
Вранці 1 листопада російські військові вдарили по Миколаєву. Для цієї атаки окупанти використали балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
За даними Кіма, повітряна тривога по всій області була оголошена о 06:57. Глава ОВА попередив, що росіяни використали балістичні карети для удару, а вже невдовзі у місті пролунали вибухи
"Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють", - зазначив Кім близько 8:00 ранку.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також зазначив, що є постраждалі внаслідок атаки. Він також запевнив, що наразі всі необхідні служби працюють.
Він також повідомив, що вночі в області велася бойова робота. Зокрема, у Миколаївському районі ворог двічі обстріляв Куцурубську громаду.
Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено три приватні та один багатоквартирний будинок, а також лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено, постраждалих у цих обстрілах немає.
Деталі ракетної атаки по Миколаєву уточнюються.
Обстріли України
Зауважимо, що російські війська ввечері 31 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед".
В низці областей оголошено повітряну тривогу. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що в ніч на 31 жовтня окупанти атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.
Також повідомлялося, що росіяни нанесли серію дронових ударів по Сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них - діти.
Окрім того, російські війська тієї ночі атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.