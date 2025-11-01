ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни балістикою вдарили по Миколаєву: є поранені

Миколаїв, Субота 01 листопада 2025 08:13
UA EN RU
Росіяни балістикою вдарили по Миколаєву: є поранені Фото: росіяни атакуали Миколаїв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вранці 1 листопада російські військові вдарили по Миколаєву. Для цієї атаки окупанти використали балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними Кіма, повітряна тривога по всій області була оголошена о 06:57. Глава ОВА попередив, що росіяни використали балістичні карети для удару, а вже невдовзі у місті пролунали вибухи

"Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють", - зазначив Кім близько 8:00 ранку.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також зазначив, що є постраждалі внаслідок атаки. Він також запевнив, що наразі всі необхідні служби працюють.

Він також повідомив, що вночі в області велася бойова робота. Зокрема, у Миколаївському районі ворог двічі обстріляв Куцурубську громаду.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено три приватні та один багатоквартирний будинок, а також лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено, постраждалих у цих обстрілах немає.

Деталі ракетної атаки по Миколаєву уточнюються.

Обстріли України

Зауважимо, що російські війська ввечері 31 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед".

В низці областей оголошено повітряну тривогу. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що в ніч на 31 жовтня окупанти атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Також повідомлялося, що росіяни нанесли серію дронових ударів по Сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них - діти.

Окрім того, російські війська тієї ночі атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.

