Враг атаковал Николаев дронами: есть последствия для энергетики

Фото: враг атаковал Николаев дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура и несколько зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

По данным Кима, ночью враг атаковал область дронами типа "Шахед", в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас - все потребители запитаны. Пострадавших нет", - добавил он.

В самом Николаеве ночью, 3 ноября, около 02:58 враг атаковал дронами. В результате чего возник пожар в хозяйственном супермаркете, который по состоянию на сейчас ликвидирован спасателями.

Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме.

А вот в Николаевском районе вчера враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду.

Обновлено в 8:44.

По данным Кима, в ночь на 3 ноября на Николаевщине сбито и подавлено 18 ударных беспилотников типа "Шахед 131/136" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской дроновой атаки этой ночью в Николаеве загорелся супермаркет - площадь пожара составила около 2000 кв. м.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

"Еще один пожар произошел на территории СТО - 30 кв. м, повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет", - добавили спасатели.

 

Удары по Николаеву

Напомним, этой ночью мы писали, что россияне ударили по Николаеву дронами. Первые детали обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что 1 ноября россияне ударили по Николаеву баллистикой. Как сообщалось, противник ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

В результате атаки была повреждена автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей.

Всего пострадали до 20 человек, среди которых было двое детей. В Нацполиции Украины проинформировали, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб мужчина.

Отметим, что 16 октября оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы.

Вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.

Российская ФедерацияНиколаевВойна России против Украины