Враг атаковал Николаев дронами: есть последствия для энергетики

По данным Кима, ночью враг атаковал область дронами типа "Шахед", в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас - все потребители запитаны. Пострадавших нет", - добавил он.

В самом Николаеве ночью, 3 ноября, около 02:58 враг атаковал дронами. В результате чего возник пожар в хозяйственном супермаркете, который по состоянию на сейчас ликвидирован спасателями.

Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме.

А вот в Николаевском районе вчера враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду.

Обновлено в 8:44.

По данным Кима, в ночь на 3 ноября на Николаевщине сбито и подавлено 18 ударных беспилотников типа "Шахед 131/136" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской дроновой атаки этой ночью в Николаеве загорелся супермаркет - площадь пожара составила около 2000 кв. м.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

"Еще один пожар произошел на территории СТО - 30 кв. м, повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет", - добавили спасатели.