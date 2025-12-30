Ворог атакував два порти на Одещині: пошкоджено судно та резервуари для олії

"Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ", - розповів Кулеба.

За попередніми даними, постраждала одна людина. На місцях ударів працюють рятувальники - триває ліквідація наслідків обстрілу.

Внаслідок атаки пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Також зазнало ушкоджень цивільне судно із зерном під прапором Панами, яке перебувало на території порту.

"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство", - наголосив віцепрем’єр.

Він також запевнив, що попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки.