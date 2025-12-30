Ворог атакував два порти на Одещині: пошкоджено судно та резервуари для олії

Сьогодні зранку армія РФ завдала ударів по двох морських портах України в Одеській області. Пошкодження зафіксовано у портах Південний та Чорноморськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу у Telegram.
"Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ", - розповів Кулеба.
За попередніми даними, постраждала одна людина. На місцях ударів працюють рятувальники - триває ліквідація наслідків обстрілу.
Внаслідок атаки пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.
Також зазнало ушкоджень цивільне судно із зерном під прапором Панами, яке перебувало на території порту.
"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство", - наголосив віцепрем’єр.
Він також запевнив, що попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки.
Останнім часом Росія значно посилила удари по портовій інфраструктурі України, намагаючись порушити логістику та роботу морських портів.
Так, 26 грудня російські загарбники всю ніч завдавали ударів по портових об'єктах Одеської області. Через обстріли були зафіксовані пошкодження.
Внаслідок масованих атак росіян по інфраструктурі порту Південний Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.
А внаслідок атаки 23 грудня в порту Одеси постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.