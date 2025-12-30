RU

Враг атаковал два порта в Одесской области: повреждены судно и резервуары для масла

Фото: последствия ударов РФ по портам в Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня утром армия РФ нанесла удары по двум морским портам Украины в Одесской области. Повреждения зафиксированы в портах Южный и Черноморск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.

"Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение объектов в портах Южный и Черноморск", - рассказал Кулеба.

По предварительным данным, пострадал один человек. На местах ударов работают спасатели - продолжается ликвидация последствий обстрела.

В результате атаки повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Также получило повреждения гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта.

"Это очередная целенаправленная атака россии по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство", - подчеркнул вице-премьер.

Он также заверил, что несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.

 

Удары по портам Одесской области

В последнее время Россия значительно усилила удары по портовой инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить логистику и работу морских портов.

Так, 26 декабря российские захватчики всю ночь наносили удары по портовым объектам Одесской области. Из-за обстрелов были зафиксированы повреждения.

Вследствие массированных атак россиян по инфраструктуре порта Южный Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию Черного моря.

А в результате атаки 23 декабря в порту Одессы пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

