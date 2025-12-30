Враг атаковал два порта в Одесской области: повреждены судно и резервуары для масла

"Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение объектов в портах Южный и Черноморск", - рассказал Кулеба.

По предварительным данным, пострадал один человек. На местах ударов работают спасатели - продолжается ликвидация последствий обстрела.

В результате атаки повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Также получило повреждения гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта.

"Это очередная целенаправленная атака россии по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство", - подчеркнул вице-премьер.

Он также заверил, что несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.