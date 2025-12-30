Ворог атакував два порти на Одещині: пошкоджено судно та резервуари для олії

Фото: наслідки ударів РФ по портах в Одеській області (t.me/OleksiiKuleba)

Сьогодні зранку армія РФ завдала ударів по двох морських портах України в Одеській області. Пошкодження зафіксовано у портах Південний та Чорноморськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу у Telegram.