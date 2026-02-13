ua en ru
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах

Україна, Німеччина, Мюнхен, П'ятниця 13 лютого 2026 22:47
UA EN RU
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

США пропонують Україні компроміси, щоб припинити війну з Росією. Але те, що Україна готова припинити війну, а російський диктатор Володимир Путін не у в'язниці - це найбільший компроміс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, яку цитує The Guardian.

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна "не може забути", і не зможе забути того, скільки людей загинуло під час розв'язаної Путіним віни. Проте Київ готовий припинити цю війну. Але Путін не виявляє жодного бажання піти на мир, тому потрібен сильніший тиск на РФ.

"Я не думаю, що вони хочуть зупинити війну. Я думаю, що вони можуть це зробити… під тиском… Ось чому, поки тиску недостатньо, вони грають в ігри", - додав він.

Зеленський при цьому не став коментувати питання того, що США чинять однаковий тиск на Україну та Росію.

"Є деякі думки, які я маю тримати при собі", - пояснив президент.

Тим часом, за даними західних ЗМІ, напередодні виборчого сезону в США переговори щодо завершення війни між Україною і Росією можуть опинитися під загрозою. Президент США Дональд Трамп може втекти з переговорного процесу, звинувативши Київ, або Москву, або обох відразу.

Серед інших "компромісів", США пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону. На думку Вашингтона, це спрацює, як компроміс для завершення війни між Україною і Росією. Від такої ідеї ніхто не в захваті.

Росія наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та повному контролю над Сходом України. Більше того, нещодавно в Кремлі заявили, що очікують міжнародного визнання Донбасу російським. Україна відкидає будь-які територіальні вимоги Росії.

