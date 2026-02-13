Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах

США пропонують Україні компроміси, щоб припинити війну з Росією. Але те, що Україна готова припинити війну, а російський диктатор Володимир Путін не у в'язниці - це найбільший компроміс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, яку цитує The Guardian.

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна "не може забути", і не зможе забути того, скільки людей загинуло під час розв'язаної Путіним віни. Проте Київ готовий припинити цю війну. Але Путін не виявляє жодного бажання піти на мир, тому потрібен сильніший тиск на РФ.

"Я не думаю, що вони хочуть зупинити війну. Я думаю, що вони можуть це зробити… під тиском… Ось чому, поки тиску недостатньо, вони грають в ігри", - додав він.

Зеленський при цьому не став коментувати питання того, що США чинять однаковий тиск на Україну та Росію.