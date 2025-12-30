Враг атаковал два порта в Одесской области: повреждены судно и резервуары для масла

Фото: последствия ударов РФ по портам в Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)

Сегодня утром армия РФ нанесла удары по двум морским портам Украины в Одесской области. Повреждения зафиксированы в портах Южный и Черноморск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.