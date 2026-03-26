"Вони шукають відступу": Віткофф припустив, що Іран готовий прийняти умови США
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф припускає, що Іран нібито готовий прийняти умови, які висунули йому Сполучені Штати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення кореспондента Axios Барака Равіда та заяву самого Віткоффа.
Читайте також: В Ірані відмовилися від переговорів з Віткоффом, - CNN
"Стів Віткофф каже, що США мають "вагомі ознаки" того, що Іран можна переконати, що в нього немає кращої альтернативи, окрім як прийняти умови США щодо припинення війни", - написав Равід.
За його словами, Віткофф зазначив, що "Вони шукають відступу... Ми сказали Ірану, що вони не повинні знову помилятися", маючи на увазі переговорний процес та умови, які Вашингтон висунув Тегерану.
Сам Віткофф трохи пізніше виступив перед ЗМІ та підтвердив, що він та команда США із зовнішньої політики представили Ірану список з 15 пунктів американських вимог. Цей список складає основу мирної угоди.
"Цей документ був поширений серед представників уряду Пакистану, який виступає посередником", - додав Віткофф.
Черговий "мирний план" США
25 березня речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план, що складається з 15 пунктів, спрямований на припинення бойових дій на Близькому Сході.
Головні умови США - відмова Ірану від створення ядерної зброї, згортання ракетної програми та безперешкодний прохід суден Ормузькою протокою. Зі свого боку, Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США, назвавши його "надмірним", і висунув власні умови для припинення війни.