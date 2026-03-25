Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США та висунув свої вимоги, - ЗМІ

Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США, назвавши його "надмірним", і висунув власні умови для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами іранського джерела, Тегеран ознайомився з пропозицією президента США Дональда Трампа, однак не вважає її прийнятною в нинішньому вигляді.

"Іран припинить війну в обраний ним час лише за умови виконання своїх вимог", - наголосив співрозмовник видання.

Він також наголосив, що Тегеран "не дозволить президенту США Трампу диктувати терміни закінчення війни".

За словами чиновника, Іран уже передав Вашингтону через посередника, що продовжуватиме захищатися.

За словами чиновника, Іран уже передав Вашингтону через посередника, що продовжуватиме захищатися.

Першою умовою Тегерана для припинення війни названо повне припинення атак на Іран.

Ще однією вимогою є гарантована компенсація за збитки, яких Іран зазнав під час бойових дій.

Що відомо про 15-пунктний план Трампа

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який має на меті припинення бойових дій на Близькому Сході.