"Они ищут отступления": Виткофф предположил, что Иран готов принять условия США
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф предполагает, что Иран якобы готов принять условия, которые выдвинули ему Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента Axios Барака Равида и заявление самого Виткоффа.
"Стив Уиткофф говорит, что США имеют "веские признаки" того, что Иран можно убедить, что у него нет лучшей альтернативы, кроме как принять условия США о прекращении войны", - написал Равид.
По его словам, Уиткофф отметил, что "Они ищут отступления... Мы сказали Ирану, что они не должны снова ошибаться", имея в виду переговорный процесс и условия, которые Вашингтон выдвинул Тегерану.
Сам Уиткофф чуть позже выступил перед СМИ и подтвердил, что он и команда США по внешней политике представили Ирану список из 15 пунктов американских требований. Этот список составляет основу мирного соглашения.
"Этот документ был распространён среди представителей правительства Пакистана, который выступает посредником", - добавил Уиткофф.
Очередной "мирный план" США
25 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план, состоящий из 15 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.
Главные условия США - отказ Ирана от создания ядерного оружия, сворачивание ракетной программы и беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США, назвав его "чрезмерным", и выдвинул собственные условия для прекращения войны.