"Они ищут отступления": Виткофф предположил, что Иран готов принять условия США

19:16 26.03.2026 Чт
Уиткофф утверждает, что Иран примет американские условия - 15-пунктный план, который уже передан посредникам
"Они ищут отступления": Виткофф предположил, что Иран готов принять условия США Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф предполагает, что Иран якобы готов принять условия, которые выдвинули ему Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента Axios Барака Равида и заявление самого Виткоффа.

Читайте также: В Иране отказались от переговоров с Виткоффом, - CNN

"Стив Уиткофф говорит, что США имеют "веские признаки" того, что Иран можно убедить, что у него нет лучшей альтернативы, кроме как принять условия США о прекращении войны", - написал Равид.

По его словам, Уиткофф отметил, что "Они ищут отступления... Мы сказали Ирану, что они не должны снова ошибаться", имея в виду переговорный процесс и условия, которые Вашингтон выдвинул Тегерану.

Сам Уиткофф чуть позже выступил перед СМИ и подтвердил, что он и команда США по внешней политике представили Ирану список из 15 пунктов американских требований. Этот список составляет основу мирного соглашения.

"Этот документ был распространён среди представителей правительства Пакистана, который выступает посредником", - добавил Уиткофф.

Очередной "мирный план" США

25 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план, состоящий из 15 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Главные условия США - отказ Ирана от создания ядерного оружия, сворачивание ракетной программы и беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США, назвав его "чрезмерным", и выдвинул собственные условия для прекращения войны.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
